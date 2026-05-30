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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Beteiligten

Gotha (ots)

Eine 58jährige VW-Fahrerin hatte es wohl am späten Freitagmittag eilig, als sie aus einer Gartenanlage am Rande von Gotha auf die Eisenacher Straße einfahren wollte. Zunächst wollte sie nach rechts in Richtung Stadt auffahren, entschied sich jedoch um und fuhr nach links. Ein Autofahrer, welcher aus Richtung Teutleben kam, ließ sie gewähren, da kurz vor ihm ein Linienbus die Weiterfahrt eh behinderte. Beim Auffahren übersah jedoch die VW-Fahrerin aller Wahrscheinlichkeit nach wegen des haltenden Busses einen Pkw-Fahrer, welcher die Eisenacher Straße in Richtung Teutleben befuhr. Durch die Kollision wurde das touchierte Fahrzeug gegen den hinter dem wartenden Pkw geschleudert. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen, wovon zwei nicht mehr fahrbereit waren, in Höhe von 23 000 EUR. Die Straße war für ca. 1 Stunde voll gesperrt.(ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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