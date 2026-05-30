Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit verletzten Personen

Stadtilm/B90 (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße B90 in Fahrtrichtung A71, auf Höhe der Abfahrt Stadtilm, zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund einer Reifenpanne musste ein 53-jähriger Lkw-Fahrer am rechten Fahrbahnrand halten. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters den Lkw und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt, der Fahrer des Lkw hingegen schwer und musste mittels Rettungshubschrauber verflogen werden. Am Kleintransporter entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 35.000 Euro. Neben der Feuerwehr kam ein Reinigungsdienst für die Fahrbahn zum Einsatz. Die Bundesstraße war für ca. 4 Stunden voll gesperrt. (sk)

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