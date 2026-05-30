LPI-GTH: Motorroller beschädigt und Teile entwendet - Zeugen gesucht
Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)
Eine unbekannte Person entwendete am Freitagmorgen das Cockpit eines abgestellten Motorrollers in der Ringstraße. In der weiteren Folge wurde das Fahrzeug beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-261-0 (Bezugnummer 0132831/2026) entgegen. (cm)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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