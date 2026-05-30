LPI-GTH: Motorroller beschädigt und Teile entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung staunte am Freitagfrüh nicht schlecht, als sie unweit vom Gothaer Zentrum an einer roten Ampel hielten. Eine Frau stieg in Blickweite des Streifenwagens mit einer Flasche Bier in der Hand in einen Transporter und ehe sich die Beamten versahen, fuhr sie rückwärts auf die Fahrbahn und verursachte beinahe noch einen Unfall. Die Beamten stoppten das Fahrzeug kurze Zeit später und ...

mehr