Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berautsch auf einem E-Scooter

Werra-Suhl-Tal, Wartburgkreis (ots)

Ein 38-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Freitagabend einer Verkehrskontrolle in der Poststraße unterzogen. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Klinikum in Eisenach durchgeführt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (cm)

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