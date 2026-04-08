POL-EL: Meppen - Illegale Entsorgung von Altöl in einem Altglascontainer - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, dem 01.04.2026, kam es zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in einer Unterkunft (Obdachlosenwohnheim) am Hessenweg in Lingen zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein 37-jähriger Bewohner im Verdacht, im Bereich einer hölzernen Treppe ein Feuer gelegt zu haben. Erst durch das Auslösen eines Rauchmelders wurden mehrere im Obergeschoss schlafende Bewohner ...

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