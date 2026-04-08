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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Illegale Entsorgung von Altöl in einem Altglascontainer - Zeugen gesucht

POL-EL: Meppen - Illegale Entsorgung von Altöl in einem Altglascontainer - Zeugen gesucht
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Meppen (ots)

In der Zeit vom 20. März 2026 bis 31. März 2026 entsorgte ein bislang unbekannter Täter Altölreste in einem Altglascontainer in der Fürstenbergstraße. Das Altöl trat aus und versickerte in einem dortigen Regenabwasserfluss. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9450 in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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