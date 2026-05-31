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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall zwischen Gotha und Goldbach

L 1030 - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der L 1030 zwischen Gotha und Goldbach. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf kam dabei nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Golf in Höhe von ca. 8.000 Euro. Als Unfallursache gab die Fahrerin tiefstehende Sonne an. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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