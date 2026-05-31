LPI-GTH: Mit E-Scooter unter Drogeneinfluss erwischt
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagabend führten Polizeibeamte der LPI Gotha Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gotha durch. Hierbei kontrollierten sie unter anderem den Fahrer eines E-Scooters. Der 30-Jährige stand laut Drogenvortest unter dem Einfluss von THC. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)
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