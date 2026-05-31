PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit E-Scooter unter Drogeneinfluss erwischt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend führten Polizeibeamte der LPI Gotha Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Gotha durch. Hierbei kontrollierten sie unter anderem den Fahrer eines E-Scooters. Der 30-Jährige stand laut Drogenvortest unter dem Einfluss von THC. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 02:31

    LPI-GTH: Ausraster am Coburger Platz endet im Gewahrsam

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend entwendete ein offenbar wütender 42-Jähriger in einem Einkaufsmarkt auf dem Coburger Platz zwei Flaschen Bier. Anschließend begab er sich herumbrüllend zum benachbarten Schnellimbiss und warf eine Flasche gegen die Eingangstür. Weiterhin drohte er einer Person mit erhobener zerbrochener Bierflasche. Die schnell eintreffenden Beamten konnten den 42-Jährigen bändigen, ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 02:28

    LPI-GTH: Schwerer Unfall zwischen Gotha und Goldbach

    L 1030 - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der L 1030 zwischen Gotha und Goldbach. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf kam dabei nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Golf in Höhe von ca. 8.000 Euro. Als Unfallursache gab die Fahrerin tiefstehende Sonne an. Die ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Berautsch auf einem E-Scooter

    Werra-Suhl-Tal, Wartburgkreis (ots) - Ein 38-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Freitagabend einer Verkehrskontrolle in der Poststraße unterzogen. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Im Anschluss wurde eine Blutentnahme im Klinikum in Eisenach durchgeführt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren