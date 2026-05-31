LPI-GTH: E-Scooterfahrer unter Drogen
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
Am Samstagmittag wurde der Fahrer eines E-Scooters Am Helmholtzring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, so dass der betroffene Fahrer zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht wurde. Die Weiterfahrt wurde im Anschluss unterbunden und gegen den 36-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (sk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell