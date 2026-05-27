Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Personenrettung und mehrere Brandeinsätze am Mittwoch in Celle

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Celle (ots)

Bisher rückten die Feuerwehr Celle am heutigen Mittwoch zu vier Einsätzen aus.

Zuerst wurde die Ortsfeuerwehr Altencelle zu einer automatischen Feuermeldung alarmiert. Ein Brand lag nicht vor, ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Um 14:23 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zunächst zu mehreren ausgelösten Heimrauchmeldern in den Eilensteg alarmiert. Vor Ort konkretisierte sich die Lage, die betroffene Wohnung befand sich im siebten Obergeschoss eines Wohnhauses, Rauch drang aus einem Fenster. Die Einsatzkräfte drangen in die Wohnung ein und stellten angebranntes Essen fest. Personen waren nicht in Gefahr. Über eine Drehleiter wurde die betroffene Wohnung anschließend belüftet.

Zur einer Personenrettung rückten die Ortsfeuerwehren Altencelle und Celle-Hauptwache um 15:33 Uhr aus. Eine Person befand sich in einem Teich und konnte diesen selbstständig nicht mehr verlassen. Eine unmittelbare Lebensgefahr bestand jedoch nicht, da sich die Person am Rand des Teiches aufhielt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Person und retteten sie aus dem Teich. Die weitere Versorgung übernahm der Rettungsdienst. Ebenfalls alarmiert war die DLRG.

Ein brennender Holzzaun war um 17:43 Uhr Grund für die Alarmierung der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort in der Straße "An der Koppel" war das Feuer bereits aus. Durch die Ortsfeuerwehr Westercelle wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt.

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