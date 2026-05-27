Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Zwei Fallschirmspringer gerettet

Celle (ots)

Am Dienstag, den 26. Mai um 22:45 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Personenrettung nach Scheuen alarmiert.

Auf einem Übungsplatz der Bundeswehr waren zwei Fallschirmspringer in Bäumen gelandet. Mit Hilfe einer Drehleiter konnte ein Soldat aus ca. sechs Meter Höhe gerettet werden sowie eine weitere Soldatin aus rund 10 Meter Höhe mit Hilfe einer tragbaren Leiter. Beide Fallschirmspringer waren unverletzt. Die Rettung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Scheuen und Groß Hehlen sowie der Rettungsdienst. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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