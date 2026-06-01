LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)
Augenscheinlich mittels Feuerwerkskörper beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen einen in der Straße "Am Springe" geparkten Audi. Das Fahrzeug war infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Die Tat wurde am gestrigen Tag, gegen 21.10 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0134365/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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