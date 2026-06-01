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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Augenscheinlich mittels Feuerwerkskörper beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen einen in der Straße "Am Springe" geparkten Audi. Das Fahrzeug war infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Die Tat wurde am gestrigen Tag, gegen 21.10 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0134365/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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