LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Baustellengelände in der Straße des Friedens. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem Stromkabel. Der Gesamtwert des Beuteguts wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 27. Mai, 20.00 Uhr und dem 28. Mai, 08.00 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0131408/2026) ...

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