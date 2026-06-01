LPI-GTH: Zeugensuche
Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)
In einen Brunnen in der Tambacher Straße brachten ein oder mehrere Unbekannte eine schäumende Substanz ein. Der Brunnen musste daraufhin abgestellt werden. Es entstand Schaden aufgrund der zu erwartenden Reinigungskosten. Die Tat wurde am 31. Mai, gegen 10.15 Uhr polizeilich bekannt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0134098/2026) in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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