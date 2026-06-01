LPI-GTH: Einbruch in Internat
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum vom 29.05.2026, 07.30 Uhr bis zum 31.05.2026, 20.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Internatszimmer in der Juri-Gagarin-Straße. Es wurden unter anderem diverse Kleidungsstücke sowie ein Tablet entwendet. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Juri-Gagarin-Straße festgestellt? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0134367/2026 entgegen. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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