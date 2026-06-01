Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abgeschleppt

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall lauf der L2163. Eine 35-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr die Straße aus Richtung Mühlberg und beabsichtigte auf die BAB4 in Richtung Frankfurt am Main aufzufahren. Dabei übersah die Frau offenbar eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 29-jährige Fahrerin eines Hyundai. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeugführer wurden dadurch leicht verletzt. An den Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

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