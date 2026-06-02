LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führten gestern Nachmittag Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Wiegandsmühle durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. In der ungefähr einstündigen Kontrolle passierten 15 Fahrzeuge die Messstelle, drei davon zu schnell. Ein 62-jähriger Fahrer eines Skoda durchfuhr den Bereich mit 75 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)
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