PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Gotha (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen (deutsch) und einem Unbekannten kam es gestern Abend, gegen 22.30 Uhr in der Gartenstraße. Der 32 Jahre alte Mann wurde dabei verletzt und im weiteren Verlauf mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Mann entfernte sich nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen Mercedes Sprinter vom Tatort. Er kann wie folgt beschrieben werden: geschätztes Alter zwischen 35 und 50 Jahren, kurze, helle Haare, bekleidet mit einer kurzen Arbeitshose, trug ein Basecap. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0135515/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führten gestern Nachmittag Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Wiegandsmühle durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. In der ungefähr einstündigen Kontrolle passierten 15 Fahrzeuge die Messstelle, drei davon zu schnell. Ein 62-jähriger Fahrer eines Skoda durchfuhr den Bereich mit 75 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemäß bundeseinheitlichem ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Gotha (ots) - Ein 27-jähriger Fahrradfahrer wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der Kindleber Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Verfahren gegen den 27-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Abgeschleppt

    Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall lauf der L2163. Eine 35-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr die Straße aus Richtung Mühlberg und beabsichtigte auf die BAB4 in Richtung Frankfurt am Main aufzufahren. Dabei übersah die Frau offenbar eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 29-jährige Fahrerin eines Hyundai. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Beide Fahrzeugführer wurden dadurch leicht verletzt. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren