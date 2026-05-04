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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit verletzter Fußgängerin - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Sinsheim wurde eine Fußgängerin leicht verletzt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein unbekannter Mann oder eine unbekannte Frau war gegen 18 Uhr mit einem Auto auf der Straße In der Au in Richtung Neulandstraße unterwegs. In Höhe eines Lokals wollte er wenden und fuhr dabei auf den gegenüberliegenden Gehweg. Dabei erfasste er eine 20-jährige Fußgängerin, die dort ebenfalls in Richtung Neulandstraße lief. Die 20-Jährigte stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenstoß einfach davon.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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