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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann schlägt Frau gegen den Hinterkopf - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend um 19:10 Uhr war eine 44-jährige Frau mit der Straßenbahnlinie 5 unterwegs, als sie plötzlich an der Haltestelle Kunsthalle von einem unbekannten Mann von hinten mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen wurde. Die Hintergründe dafür sind unbekannt. Als die Frau den Mann auf den Angriff ansprach, reagierte dieser lediglich mit einem Schulterzucken und lief davon.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Circa Mitte 20, braune lockige Haare, hellbraune oder graugrüne Augen, er trug einen weißen Hoodie, eine Mütze in Bordeaux, die Kapuze des Hoodies war über die Mütze gezogen, eine blau/graue Jeanshose. Die Haare schauten aus der Mütze hervor.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 / 174-3310, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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