LPI-GTH: Zeugensuche
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Auf ein Außengelände eines Baumarktes in der Straße "In den Folgen" begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich. Der oder die Täter verursachten Sachschaden an der Umfriedung des Heimwerkermarktes. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 30. Mai, 14.00 Uhr und gestern, 08.15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0134954/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell