Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Audi A6 während Einkaufsdauer beschädigt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (30. Juni 2026) zwischen 12:35 und 13:20 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi A6 beschädigt, der auf dem Parkplatz an der Minoritenstraße abgestellt war. Die Halterin stellte den Schaden an der Front des Wagens bei der Rückkehr vom Einkaufen fest. Der Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort, sondern hatte offensichtlich seinen Weg fortgesetzt, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

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