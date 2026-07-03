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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfallflucht: Pedelec-Fahrerin zieht sich leichte Verletzungen zu

Straelen (ots)

Am Mittwoch (1. Juli 2026) kam es gegen 18:20 Uhr im Einmündungsbereich Lingsforter Straße / Am Gieselberg in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 17-jährige Pedelec-Fahrerin aus Straelen gab an, Sie habe den Geh- und Radweg der Lingsforter Straße aus Fahrtrichtung Zentrum kommend befahren. Im Bereich der Einmündung zur Straße Am Gieselberg sei aus der Straße ein schwarzer Pkw herausgefahren. Um eine Kollision zu vermeiden musste die 17-Jährige, die vorfahrtsberechtigt gewesen war, stark abbremsen und verlor dadurch die Kontrolle über das Pedelec. Die Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pedelec entstand Sachschaden. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Polizei Geldern ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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