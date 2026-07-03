Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt

Issum - Einbrüche in Schwimmbäder: Polizei nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Rheurdt / Issum (ots)

In Rheurdt verschafften sich unbekannte Täter am Donnerstag (2. Juli 2026) gegen 05:20 Uhr Zugang zum Hallenbad. Der oder die Täter hebelten eine Tür auf und drangen so in das Gebäude ein. Dort hebelten die Täter eine weitere Tür sowie mehrere Spinde auf und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Auch in Issum verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Schwimmbads. An der Straße Scheepersdyck hebelten die Täter eine Tür des Freibads auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Tatzeit lag dabei zwischen Mittwoch (1. Juli), 21:00 Uhr und Donnerstag (2. Juli 2026), 07:30 Uhr.

Die Kripo Geldern hat zu beiden beschriebenen Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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