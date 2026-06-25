Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei schaltet Medienhotline am Einsatzwochenende

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Erfurt (ots)

Für Medienschaffende steht im Rahmen des Einsatzwochenendes Anfang Juli in Erfurt ab dem 03.07.2026, 07:00 Uhr, eine zentrale Hotline rund um die Uhr zur Verfügung.

Unter der Telefonnummer 0361 5743-15028 erhalten Journalistinnen und Journalisten Informationen zum Einsatzgeschehen, Unterstützung bei Fragen sowie Hilfe bei Problemen vor Ort. Darüber hinaus kann über die Hotline Schutzbedarf angezeigt werden.

Während des gesamten Einsatzes stehen mobile Presseteams im Einsatzraum als Ansprechpartner zur Verfügung. Ergänzend werden Kommunikationsteams eingesetzt, die bei organisatorischen Fragen oder Anliegen unterstützen. Zusätzlich stehen speziell eingesetzte Kräfte zum Schutz von Medienvertreterinnen und Medienvertretern bereit. Die benannten Teams und Kräfte sind an blauen Westen mit entsprechender Aufschrift erkennbar.

Zum Schutz der journalistischen Arbeit richtet die Polizei eine Medienschutzzone im Bereich der Messe ein. Dort können sich Medienschaffende sicher aufhalten, das Einsatz- sowie Protestgeschehen beobachten und Kontakt zum Pressesprecher aufnehmen. Die Medienschutzzone ist nur aus Richtung Gothaer Platz zu erreichen. Aus Richtung Schmira ist der Zugang nicht möglich.

Aktuelle Informationen zum Einsatzgeschehen werden fortlaufend über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Polizei sowie über den WhatsApp-Kanal " Polizei TH Erfurt" veröffentlicht.

Weitere Informationen für Medienschaffende werden bereits im Vorfeld unter www.polizei.thueringen.de/einsatzwochenende-im-juli-2026 auf einer FAQ-Seite zur Verfügung gestellt.

Die Thüringer Polizei setzt auf transparente Kommunikation, feste Ansprechpartner und geeignete Schutzmaßnahmen, um die freie journalistische Arbeit und die Pressefreiheit während des Einsatzes zu gewährleisten.

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