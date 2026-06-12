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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Café in der Diedenhofener Straße

Trier (ots)

Zwischen Donnerstag, 11. Juni, 16 Uhr, und Freitag, 11. Juni, 4:40 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Cafés in der Diedenhofener Straße in Trier ein. Im Inneren des Cafés entwendeten sie eine mittlere zweistellige Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten schließlich unerkannt.

Wer hat etwas gehört oder beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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