PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 25. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 25. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 15. Juni:

L52, Hasborn; B41, Idar-Oberstein; L46, Zemmer; B53, Ehrang; B51, Oberstedem

Dienstag, 16. Juni:

B50n, Zeltingen-Rachtig; Saarburg; B257, Wolsfeld; B51, Trier-Pallien; A1, Schweich

Mittwoch, 17. Juni:

B51, Trier-Pallien; Wittlich; L47, Osann-Monzel; B51, Masholder; A60, Winterspelt

Donnerstag, 18. Juni:

B51, Newel; B51, Neuendorf; Klausen; B53, Ehrang

Freitag, 19. Juni:

A1, Flußbach; B268, Zerf; A1, Mehring

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren