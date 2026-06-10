POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 25. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 25. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 15. Juni:
L52, Hasborn; B41, Idar-Oberstein; L46, Zemmer; B53, Ehrang; B51, Oberstedem
Dienstag, 16. Juni:
B50n, Zeltingen-Rachtig; Saarburg; B257, Wolsfeld; B51, Trier-Pallien; A1, Schweich
Mittwoch, 17. Juni:
B51, Trier-Pallien; Wittlich; L47, Osann-Monzel; B51, Masholder; A60, Winterspelt
Donnerstag, 18. Juni:
B51, Newel; B51, Neuendorf; Klausen; B53, Ehrang
Freitag, 19. Juni:
A1, Flußbach; B268, Zerf; A1, Mehring
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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