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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnungsbrand in Geldern

Geldern (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, 06:12 Uhr wurde bei der Polizeileitstelle Kleve ein Brand in der Innenstadt von Geldern gemeldet. Durch kurze Zeit später eintreffende Polizei- und Feuerwehrkräfte konnte ein Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes in der Issumer Straße bestätigt werden. Eine 71-jährige Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, von wo aus sie kurze Zeit später wieder entlassen werden konnte.

Durch den Brand wurden beide Wohnungen unbewohnbar und das im Erdgeschoss befindliche Reisebüro nicht mehr nutzbar.

Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen, der Brandort wurde beschlagnahmt.

Weitere Bewohner wurden von Bekannten aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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