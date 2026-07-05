Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Kevelaer (OT Kervenheim) (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, gegen 21:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger PKW-Führer aus Dortmund mit seinem weißen Ford Focus die Schloß-Wissener-Straße aus Weeze kommend in Fahrtrichtung Kervenheim. Mit ihm saßen zwei weitere Personen, beide ebenfalls aus Dortmund, in seinem Pkw. Zur gleichen Zeit befuhr ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus Bocholt mit seinem Quad die Schravelner Straße in Fahrtrichtung Et Grotendonk. An der Kreuzung mit der Schloß-Wissener-Straße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden die Fahrzeuge in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert. Der Quad-Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Der Beifahrer des PKW wurde schwer verletzt, der Fahrer des Pkw sowie ein weiterer Mitfahrer im Pkw wurden leicht verletzt. Alle Insassen des PKW wurden umliegenden Krankenhäusern zur weiteren Behandlung zugeführt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme-Team hinzugezogen. Ein Team des Opferschutzes Kleve war ebenfalls zur Benachrichtigung involviert. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle abgeleitet.

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