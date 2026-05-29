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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Angriff auf Mitarbeiter in DB Reisezentrum

Singen (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger hat am Donnerstagnachmittag (28. Mai 2026) einen Mitarbeiter im DB Reisezentrum am Bahnhof Singen körperlich angegriffen.

Zunächst habe sich der Mann im Reisezentrum der DB AG am Bahnhof Singen über verspätete Züge und falsche Angaben an den digitalen Fahrtrichtungsanzeigen beschwert. Da er sich dabei bereits verbal aggressiv verhielt, verwies ihn der dortige Mitarbeiter an die Bundespolizei und bot an, ihn zur Dienststelle zu begleiten. Beim Verlassen des Reisezentrums habe der 43-Jährige dem Mitarbeiter einen Tritt verpasst, sodass dieser zu Boden stürzte. Zeugen konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei festhalten. Eine medizinische Versorgung des Geschädigten vor Ort war nicht erforderlich. Die Beamten nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Beschuldigten zur Anzeigenaufnahme mit zur Dienststelle. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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