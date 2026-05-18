Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Grenzübergang Bietingen einen Mann mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Nachdem er seine Geldstrafe bezahlt hatte, durfte er die Reise fortsetzen.

Am Samstagnachmittag (16. Mai 2026) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen bei der Einreise in das Bundesgebiet. Gegen den 26-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen vor. Das Amtsgericht Waldshut-Tiengen verurteilte den Mann im Oktober 2025 wegen Bandendiebstahls zu einer Geldstrafe, deren Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort zahlte der Mann die Strafe in Höhe von 1.050 Euro und konnte damit einer drohenden Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

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