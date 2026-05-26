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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter am Bahnhof Singen festgenommen

Singen (ots)

Wegen eines ausstehenden Haftbefehls nahm die Bundespolizei am Montag, 25. Mai 2026, einen 46-Jährigen fest.

Einsatzkräfte kontrollierten den kroatischen Staatsangehörigen am Bahnhof Singen. Beim Abgleich seiner Daten stellten sie den Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz fest. Bereits 2024 verurteilte das Amtsgericht Singen den Gesuchten wegen Betruges zu einer Geldstrafe. Diese beglich er nicht und war bis dato unbekannten Aufenthalts. Da er die Summe der Geldstrafe nicht aufbringen konnte, muss er nun eine 12-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die Beamten der Bundespolizei brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Bettina Stahl
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1011 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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