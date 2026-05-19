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Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Friedrichshafen

Friedrichshafen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben in der Bahnhofshalle des Stadtbahnhofs Friedrichshafen eine Person mit einem offenen Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Der Mann musste eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Montagabend (18. Mai 2026) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen polnischen Staatsangehörigen in der Bahnhofshalle des Stadtbahnhofs Friedrichshafen kontrolliert. Gegen den 45-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I vor. Das Amtsgericht München erließ im April 2025 einen Gesamtstrafenbeschluss wegen Erschleichens von Leistungen gegen den Mann, dessen Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Strafe nicht begleichen und muss nun eine 44-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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