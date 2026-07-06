POL-KLE: Uedem - Enforcement Trailer mit Farbe besprüht: Kripo ermittelt und sucht Zeugen
Uedem-Keppeln (ots)
Im Zeitraum von Freitag (3. Juli 2026), 14:00 Uhr und Samstag (4. Juli 2026), 09:00 Uhr kam es an der Klever Straße in Uedem zu einer Sachbeschädigung. Durch unbekannte Täter wurde die Scheibe eines abgestellten Enforcement Trailers (Blitzer-Anhänger) mit weißer Farbe besprüht.
Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)
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