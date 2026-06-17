Polizei Mönchengladbach

POL-MG: BAB: Schwerpunkteinsatz mit Geschwindigkeitsmessungen

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 15. Juni, haben Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach erneut einen Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt.

Im Fokus standen Geschwindigkeitsmessungen an zwei Stellen, zu denen im Vorfeld Bürgerhinweise eingegangen waren: Die Rheydter Straße am dortigen Math.-Nath.-Gymnasium (Bereich Bushaltestelle) sowie die Schlachthofstraße auf Höhe des Berufskollegs.

Zwischen 10 und 18 Uhr stellten die Teams des Verkehrsdienstes an der Rheydter Straße insgesamt 29 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei 25 blieb es bei einem Verwarngeld, zwei Verkehrsteilnehmende erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und gegen zwei weitere schrieben die Beamtinnen und Beamten Strafanzeigen wegen Fahren ohne Versicherungsschutz. An der Schlachthofstraße kam es zu insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen. Fünf davon im Verwarngeldbereich, drei Verkehrsteilnehmende erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Im Rahmen der integrierten Fahrradstreifen stellten die Polizistinnen und Polizisten weitere Verstöße fest und ahndeten diese entsprechend. Darunter Strafanzeigen wegen Fahren ohne Pflichtversicherung oder Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sowie Handynutzung am Steuer.

Die Polizei wird die Schwerpunkteinsätze auch weiterhin regelmäßig durchführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen jederzeit unter der Nummer 02161-290 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei entgegen, via E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell