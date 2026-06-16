Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Rheydt - Polizei bittet um Mithilfe

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 16. Juni, ist es gegen 11.30 Uhr im Schlosspark Rheydt zu einem Raub zweier Halsketten, einem Armband sowie Kopfhörern gekommen.

Eine 57-jährige Frau war nach eigenen Angaben im Bereich des Schloss Rheydt joggen, als ihr ein Fahrradfahrer hinterhergefahren sei. Auf Höhe der Korschenbroicher Straße habe sich die Frau umgedreht und sei die Strecke zurückgelaufen. Dabei lief sie an dem Mann vorbei, der das Fahrrad zu diesem Zeitpunkt schob. Kurze Zeit später vernahm sie lautes Trampeln hinter sich und bemerkte beim Umdrehen, dass der Mann auf sie zugelaufen kam. Die 57-Jährige schrie um Hilfe, woraufhin der Mann sie schlug. Er raubte der Frau zwei Halsketten, ein Armband sowie Kopfhörer und flüchtete in Richtung Korschenbroicher Straße.

Die Frau beschrieb den Mann wie folgt: Etwa 1,75 Meter groß, korpulent, circa 40 Jahre alt. Er trug eine dunkle Kappe sowie einen dunkelblauen Jogginganzug und war mit einem grauen Damenfahrrad unterwegs.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung, auch unter Hinzuziehung der Polizeifliegerstaffel, verlief negativ.

Die Tat kann in Zusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Raubdelikten gebracht werden. Am 3. Juni hat die Polizei bereits im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild um Mithilfe bei der Suche nach dem Tatverdächtigen gebeten.

Das Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205463

Sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen oder die Taten sowie Hinweise zu möglichen Kaufanfragen nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

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