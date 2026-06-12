Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Schlauchboot gestohlen

Aurich - Auffahrunfall

Südbrookmerland/Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Norden - Auto beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Schlauchboot gestohlen

In Hinte haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag ein Schlauchboot gestohlen. Die Täter entwendeten das Schlauchboot samt Motor zwischen Mittwoch 20.30 Uhr, und 6.35 Uhr. Das Boot lag zur Tatzeit im Suurhuser Tief in Höhe Seesternweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04925 925430 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in der Auricher Innenstadt. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin war gegen 20.15 Uhr auf der Fockenbollwerkstraße unterwegs und wollte in die Leerer Landstraße abbiegen. Auf dem Linksabbiegerstreifen fuhr sie vor der Ampelanlage auf das Fahrzeugheck eines 37-jährigen VW-Fahrers auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Südbrookmerland/Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Supermarkt in Moordorf hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Auricher Straße einen Opel Vivaro-B. Es entstand ein Schaden an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Norden ein Auto beschädigt. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit seiner Autotür gegen die Beifahrerseite eines schwarzen Opel Insignia. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Drechslerstraße. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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