Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Aurich - Nach Brand in Wohnhaus: Toter identifiziert
Landkreis Aurich (ots)
Aurich - Nach Brand in Wohnhaus: Toter identifiziert
Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Brand eines Wohnhauses am Freitag in Aurich-Popens sind weitestgehend abgeschlossen.
Die tödlich verletzte Person, die am Freitag durch die Einsatzkräfte aus dem brandbetroffenen Wohnhaus geborgen wurde, ist inzwischen identifiziert. Eine Obduktion des Leichnams am Mittwoch hat bestätigt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 45 Jahre alten Vater der dort wohnhaften Familie handelt. Die Ermittlungen deuten zudem darauf hin, dass der Mann das Feuer mutmaßlich in suizidaler Absicht selbst gelegt hatte. Eine Fremdeinwirkung oder ein technischer Defekt wurden ausgeschlossen.
Zur Erstmeldung vom 05.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/6288750
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