Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsmittelspur und verletzte Katze

Ennepetal (ots)

Am 28.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal zweimal alarmiert. Gegen 18 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine ca. 40m lange Betriebsmittelspur auf einer Hauptverkehrsstraße in Ennepetal-Voerde. Durch die Feuerwehr wurde die Fahrbahn gereinigt und zeitweise teils gesperrt. Die Verkehrsabsicherung erfolgte durch die Polizei. Die Fahrbahn konnte nach 45min für den fließenden Verkehr wieder freigegeben werden. Um 22 Uhr meldete eine Bürgerin eine verletzte Katze im Stadtteil Büttenberg. Das verletzte Tier konnte durch eine Anwohnerin eingefangen und in Absprache mit der Feuerwehr Ennepetal einem Tierarzt zugeführt werden. Der Einsatz endete nach 30min.

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