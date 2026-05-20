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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsmittelspur in Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 19.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Stadtteil Büttenberg alarmiert. Vor Ort meldete ein aufmerksamer Bürger eine Betriebsmittelspur auf einer Hauptverkehrsstraße. Das Ausmaß der Verunreinigung erstreckte sich in diesem Fall auf wenige Meter, sodass die Fahrbahn nach kurzen Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr, von der Polizei wieder freigegeben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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