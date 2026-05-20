FW-EN: Betriebsmittelspur in Ennepetal
Ennepetal (ots)
Am 19.05.2026 wurde die Feuerwehr Ennepetal in den Stadtteil Büttenberg alarmiert. Vor Ort meldete ein aufmerksamer Bürger eine Betriebsmittelspur auf einer Hauptverkehrsstraße. Das Ausmaß der Verunreinigung erstreckte sich in diesem Fall auf wenige Meter, sodass die Fahrbahn nach kurzen Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr, von der Polizei wieder freigegeben werden konnte.
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