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Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen gerufen. Am Vormittag wurde im Bereich Strückerberger Straße eine Ölspur gemeldet, diese wurde durch ein Fachunternehmen beseitigt. Zur Mittagszeit wurde im Bereich Voerde eine Frau hilflos in ihrer Wohnung vermutet. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr geöffnet, aber es befand sich niemand in der Wohnung. Am Nachmittag wurde eine verrutschte Baustellenabsicherung in Milspe gemeldet, die aber durch die zuständige Baufirma selbst gerichtet wurde.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02333 736 00
E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de
www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell

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