POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Postfächern.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (06. - 09.02.2026) wurde eine Poststation mit diversen Postfächern in der Straße Im Seelenkamp aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Es handelt sich um Mietfächer von unterschiedlichen Firmen. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise.
