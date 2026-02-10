POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Postfächern.

Lippe (ots) - Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (07. - 09.02.2026) wurde in die Lagerhalle einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter stiegen über ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude ein und entwendeten eine große Menge Kupfer. Die Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Es ist davon auszugehen, dass sie für den Transport ihres Diebesgutes ein Fahrzeug ...

