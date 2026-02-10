PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl aus Postfächern.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (06. - 09.02.2026) wurde eine Poststation mit diversen Postfächern in der Straße Im Seelenkamp aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Es handelt sich um Mietfächer von unterschiedlichen Firmen. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt wegen schweren Diebstahls und bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um Zeugenhinweise.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

