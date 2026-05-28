FW-EN: Verrauchte Wohnung

Ennepetal (ots) - Zu mehreren Verkehrsunfällen wurde die Feuerwehr Ennepetal am 22.05.2026 alarmiert. Den Anfang machte ein Zusammenprall zwischen einem PKW und einem LKW auf einer Hauptverkehrsstraße in Milspe. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und unterstütze den Rettungsdienst bei der Patientenbehandlung. Die Verkehrswege wurden durch die Polizei sichergestellt. Dabei kam es zu einer ...

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