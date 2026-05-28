FW-EN: Verrauchte Wohnung
Ennepetal (ots)
Am 27.05.2026 um 22:03 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal in die Jahnstraße gerufen. Dort war es zu einer Verrauchung einer Wohnung im ersten Obergeschoss gekommen. Die Feuerwehr lüftete die betroffene Wohnung, die anderen Wohneinheiten wurden kontrolliert. Der Einsatz war um 23:05 beendet. Eingesetzt waren die Kräfte der Hauptwache, sowie die Löscheinheiten Milspe/Altenvoerde und Voerde
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