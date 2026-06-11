Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Gartenmöbel gestohlen

Südbrookmerland - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Halbemond - Kind schwer verletzt

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland - Brand eines Einfamilienhauses

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Gartenmöbel gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende in der Kiebitzstraße in Aurich einen Diebstahl begangen. Die Täter beschädigten zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, den Holzzaun eines Grundstücks und entwendeten von der Terrasse mehrere Gartenmöbel. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Radfahrer nach Unfall geflüchtet

In Südbrookmerland ist am Dienstag ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Gegen 18.45 Uhr fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Rad in den Kreuzungsbereich der Hoddelkestraße/Jägerstraße, als sich plötzlich ein bislang unbekannter männlicher Fahrradfahrer von links näherte und mit ihr zusammenstieß. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Halbemond - Kind schwer verletzt

In Halbemond hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.35 Uhr fuhr eine 48 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Halbemonder Straße aus Rechtsupweg kommend in Fahrtrichtung B 72. Auf Höhe der Bushaltestelle Weerthoms Land überquerte nach ersten Erkenntnissen unvermittelt ein siebenjähriges Kind fußläufig die Fahrbahn. Das Kind wurde von der Autofahrerin erfasst und schwer verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war vor Ort.

Aurich - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch in Aurich von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Der Mann fuhr gegen 12.10 Uhr auf der Emder Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Brand eines Einfamilienhauses

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am Mittwoch in Südbrookmerland. Gegen 13.50 Uhr wurde bei der Leitstelle ein Feuer in der Ekelser Straße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen war zunächst eine Terrassenüberdachung in Brand geraten. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf das angrenzende Einfamilienhaus aus. Personen hielten sich nicht im Gebäude auf. Ein Hund, der sich noch im Haus befand, wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

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