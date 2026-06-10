Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Aurich-Schirum - Kollision im Begegnungsverkehr

Südbrookmerland - Zaun beschädigt

Wiesmoor - Unfallverursacher geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Auf der Auricher Straße (B 72) in Südbrookmerland kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Eine 35 Jahre alte Opel-Fahrerin war gegen 17.20 Uhr in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und erkannte zu spät, dass in Höhe Richelweg vor ihr eine 32-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Die Opel-Fahrerin fuhr auf das Heck des VW auf. Die 32-jährige Fahrerin des VW wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Aurich-Schirum - Kollision im Begegnungsverkehr

Zwei Fahrzeuge sind am Mittwoch auf der Leerer Landstraße in Aurich-Schirum an den Seitenspiegeln kollidiert. Der Fahrer eines Mercedes B 200 fuhr gegen 3.40 Uhr in Fahrtrichtung Aurich, als ihm in Höhe Langfeldweg ein unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam. Der Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Außenspiegel des Mercedes, setzte aber die Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Zaun beschädigt

Im Extumer Trift in Südbrookmerland hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte in der Zeit zwischen 12 Uhr und 20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 20 mit einem Gartenzaun. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Wiesmoor - Unfallverursacher geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist am Dienstag in Wiesmoor geflüchtet. Gegen 15 Uhr streifte der bislang Unbekannte in der Hauptstraße, vor der Hausnummer 152, im Vorbeifahren einen geparkten weißen Ford Kuga. Der Außenspiegel des Ford wurde beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

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