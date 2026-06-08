Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Unfallflucht

Am Sonntag ist in Stedesdorf ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und kam aus Richtung Thunum. Nach ersten Erkenntnissen geriet er auf Höhe der Hausnummer 61 auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Rettungswagen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen blauen Van oder Kleinbus gehandelt haben. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell