Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Diesel entwendet

Aurich - E-Scooter gestohlen

Norden - Radfahrerin verletzt

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Diesel entwendet

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Upgant-Schott Kraftstoff gestohlen. Die Täter brachen auf einem Parkplatz in der Hansestraße den Tank eines Lkw auf und entwendeten rund 300 Liter Diesel. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 an die Polizei Norden zu wenden.

Aurich - E-Scooter gestohlen

Am Samstag haben unbekannte Täter in Aurich einen E-Scooter gestohlen. Die Täter entwendeten vor einem Einkaufszentrum im Fischteichweg das schwarze Elektrokleinstfahrzeug und flüchteten. Die Polizei Aurich bittet unter 04941 606215 um Täterhinweise.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrerin verletzt

Am Sonntagmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Norden eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 78 Jahre alter Autofahrer parkte gegen 12 Uhr seinen Pkw ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Norddeicher Straße. Er öffnete nach ersten Erkenntnissen zum Aussteigen die Fahrertür, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Mit der Tür traf er eine 17-jährige Radfahrerin, die auf der Norddeicher Straße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort medizinisch behandelt.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich hat sich am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 23.45 Uhr auf der Rudolf-Eucken-Allee unterwegs. Er kollidierte mit einem VW, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht teilweise auf der Fahrbahn stand. Der VW wurde beschädigt. Der rechte Außenspiegel vom Fahrzeug des Verursachers wurde bei dem Unfall abgerissen und an der Unfallstelle zurückgelassen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen war er mit einem grauen oder silberfarbenen Pkw unterwegs. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

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