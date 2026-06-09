Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Geldbörse gestohlen

Hinte - Pedelec gestohlen

Norderney - Betrunken auf dem Fahrrad

Norden - Kind nach Unfall verletzt

Aurich - Autofahrer gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Geldbörse gestohlen

Bereits am Freitag ist einer Frau in Dornum die Geldbörse gestohlen worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde die 34-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Bensjücht von zwei Frauen gezielt abgelenkt. An der Kasse bemerkte das Opfer dann das Fehlen ihres Portemonnaies. Die zwei Frauen waren schlank. Eine von ihnen war ungefähr 1,65 Meter groß, hatte hellblonde schulterlange Haare und trug eine helle Jacke. Die andere Tatverdächtige wird auf 1,75 Meter geschätzt. Sie hatte lange dunkle Haare und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die Tat ereignete sich zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04933 992750 bei der Polizei zu melden.

Hinte - Pedelec gestohlen

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter in Hinte ein Pedelec gestohlen. Die Täter entwendeten das verschlossene schwarze Rad der Marke KTM in der Brückstraße, an der dortigen Mühle. Unter 04925 925430 bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Betrunken auf dem Fahrrad

Polizeibeamte hielten am Montag einen Fahrradfahrer auf Norderney an. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 45 Jahre alte Radfahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Norden - Kind nach Unfall verletzt

In Norden ist am Montag ein Kind bei einem Unfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein zwölfjähriger Junge mit dem Fahrrad auf einem Parkplatz in der Sielstraße. Als eine 19 Jahre alte Hyundai-Fahrerin von der Sielstraße auf den Parkplatz fuhr, bremsten beide Verkehrsteilnehmer ab. Der Junge verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und prallte mit dem Rad gegen den Pkw. Der Zwölfjährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Aurich - Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Montag in Aurich Zeugen. Ein jugendlicher Radfahrer war gegen 19.45 Uhr auf dem Fahrradweg der Pfalzdorfer Straße in Richtung Spekendorfer Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich auf Höhe einer Bushaltestelle ein schwarzer Pkw von hinten und fuhr plötzlich zur Hälfte auf dem Radweg. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Jugendliche auf den Grünstreifen ausweichen. Der Pkw überholte den Radfahrer, scherte dann wieder auf die Fahrbahn ein und setzte seine Fahrt in Richtung Spekendorfer Straße fort. Nach Angaben des Jugendlichen soll das Fahrzeug ein Kennzeichen mit Auricher Städtekennung gehabt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

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