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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

In Friedeburg ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Straße Buschkämpe gegen einen roten VW. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß im hinteren rechten Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.20 Uhr und 16.40 Uhr. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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