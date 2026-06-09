POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Stedesdorf - Unfallflucht Am Sonntag ist in Stedesdorf ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war gegen 12.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und kam aus Richtung Thunum. Nach ersten Erkenntnissen geriet er auf Höhe der Hausnummer 61 auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Rettungswagen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, setzte der Unbekannte seine Fahrt ...

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