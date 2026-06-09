Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Friedeburg - Unfallflucht
In Friedeburg ist am Montag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in der Straße Buschkämpe gegen einen roten VW. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß im hinteren rechten Bereich beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.20 Uhr und 16.40 Uhr. Die Polizei Wittmund bittet unter 04462 9110 um Zeugenhinweise.
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