Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zugang zu Betriebsgelände verschafft: Unbekannte Täter entwenden Wohnwagen

Rees (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (5. Juli 2026), 15:20 Uhr und Montag (6. Juli 2026), 06:00 Uhr kam es an der Straße Zur Jasba in Rees zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Betriebsgelände und entwendeten von diesem einen abgestellten Wohnwagen (Hersteller: Tabbert). Der Wohnwagen war zum Tatzeitpunkt nicht angemeldet und trug somit kein amtliches Kennzeichen.

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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