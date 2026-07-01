PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperliche Auseinandersetzung in Regionalbahn +++ Pfefferspray auf Rathausplatz eingesetzt +++ Körperliche Auseinandersetzung in S-Bahn +++ Exhibitionistische Handlung am Bahnhof

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Exhibitionistische Handlung am Bahnhof

1. Körperliche Auseinandersetzung in Regionalbahn, Friedrichsdorf-Köppern, Dienstag, 30.06.2026, 16:15 Uhr

(dd) Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Wehrheim und Bad Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen. Aus einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich eine wechselseitige körperliche Auseinandersetzung, bei der sich die zwei Beteiligten gegenseitig schlugen. Mehrere Fahrgäste trennten die Männer. Als die Polizei eintraf, hatte einer der Beteiligten den Zug bereits verlassen. Seine Identität ist bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

2. Pfefferspray auf Rathausplatz eingesetzt, Bad Homburg, Rathausplatz, Dienstag, 30.06.2026, 21:40 Uhr

(dd) Gegen 21:40 Uhr des gestiegen Abend griff eine vierköpfige Männergruppe auf dem Rathausplatz in Bad Homburg drei Personen mit Pfefferspray an. Die drei Geschädigten hielten sich auf dem Platz auf, als die vier unbekannten Täter unvermittelt auf sie zugingen und Pfefferspray einsetzten. Die Angegriffenen flüchteten, wurden dabei jedoch von der Gruppe verfolgt. Einer der Verfolgten wurde zu Boden gebracht und gezielt mit Pfefferspray im Gesicht besprüht. Nach Angaben der Geschädigten führte einer der Tatverdächtigen zudem ein Messer mit sich. Die vier Tatverdächtigen werden als männlich mit leicht dunklem Hautteint beschrieben. Sie trugen unterschiedlich farbige Oberbekleidung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

3. Körperliche Auseinandersetzung in S-Bahn, Bad Homburg-Gonzenheim, Am Bahnhof, Mittwoch, 01.07.2026, 06:00 Uhr

(dd) Am Mittwochmorgen um 06:00 Uhr kam es in einer S-Bahn der Linie S5 in Fahrtrichtung Bad Homburg zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann sprach einen Fahrgast zunächst an. Im weiteren Verlauf schlug er dem Mann unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Geschädigte verletzte sich hierbei leicht. Der Mann wird als etwa 50 bis 55 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, hellblaue Jeans und einen Dreitagebart. Zudem soll er am linken Oberarm tätowiert sein. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

4. Exhibitionistische Handlung am Bahnhof, Neu-Anspach, Bahnhofstraße, Dienstag, 30.06.2026, 21:10 Uhr

(dd) Am Dienstagabend um 21:10 Uhr fiel ein bislang unbekannter Mann am Bahnhof in Neu-Anspach durch exhibitionistische Handlungen auf. Der Mann hielt sich im Bereich eines Gebüschs auf und nahm dort sexuelle Handlungen an sich selbst vor, während er wiederholt in Richtung mehrerer Personen blickte. Anschließend entfernte er sich zu Fuß vom Bahnhof. Der Tatverdächtige wird als etwa 50 Jahre alt, mit Glatze beschrieben. Er trug ein grünes T-Shirt sowie eine schwarze kurze Hose. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06172 / 120-0 zu melden.

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