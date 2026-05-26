Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburger Zoll kontrolliert Döner- und Imbissläden

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Augsburg/Schwaben (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg prüfte letzte Woche Dienstag mehrere Döner- und Imbissläden im Raum Augsburg. Der Prüftag wurde von der Bundespolizei, der zuständigen Ausländerbehörde und Familienkasse sowie dem Technischen Hilfswerk Augsburg unterstützt.

Bei der Kontrolle stand die Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung und die Einhaltung ausländerrechtlicher Bestimmungen im Fokus. Die angetroffenen Beschäftigten wurden erfasst und zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Da bei mehreren ausländischen Arbeitnehmern weiterer Prüfbedarf bestand, wurden diese in den Räumlichkeiten des Technischen Hilfswerks Augsburg umfassend überprüft. Dort erfolgte eine weiterführende ausländerrechtliche Bearbeitung.

Noch vor Ort wurden zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts sowie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt eingeleitet.

Zusatzinformation:

Die FKS führt regelmäßig bundesweite Schwerpunkt- sowie Sonderprüfungen und örtliche Prüftage auf Basis eines risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Es wird unter Anderem geprüft, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, der Mindestlohn eingehalten wird, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden, Ausländer über die für eine Aufnahme der Beschäftigung erforderliche Genehmigung bzw. Aufenthaltstitel verfügen oder ggf. sogar ausbeuterische Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit bzw. Menschenhandel im Zusammenhang mit der Beschäftigung vorliegen. Die FKS trägt damit entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme bei und ermöglicht faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de

Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.de

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